Meckermann: Schnelle Hilfe

Wie Meckermann jetzt erfahren hat, wurde das Dixiklo, über das sich die Bocholterin beschwert hatte, direkt nach ihrer Nachfrage bei der Kirche vom Stadtmarketing umgestellt. Das Dixiklo sei für die Sicherheitskräfte, die nachts die Bocholter Gärten in der Innenstadt bewachen, erklärt Ludger Dieckhues, Chef des Stadtmarketings. Leider habe es die zuständige Firma vor der Kirche ohne vorherige Rücksprache abgestellt. Dass das Klo überhaupt so lange dort gestanden hatte, sei dem langen Wochenende geschuldet gewesen, so Dieckhues. So schnelles Handeln hat ein Lob verdient, findet Meckermann. Und unvergesslichen Hochzeitsfotos steht so jetzt nichts mehr im Weg.– mpi –