Meckermann: Schokolade fällt vom Himmel

Die Bocholterin kann sich noch gut erinnern: Immer, wenn in ihrer Kindheit ein Heißluftballon oder Flugzeug über sie und ihre Schwestern hinwegflog, riefen sie „Werf’ mal Schokolade runter!“ Verantwortlich dafür war der Onkel der Bocholterin. Er hatte sie und ihre Schwestern angestiftet, den Spruch zu rufen. Doch so oft sie auch riefen, nie fiel etwas vom Himmel. Jetzt, wo die Bocholterin selber Mutter von zwei Kindern ist, hat sie die Tradition fortgesetzt. Sobald etwas am Himmel erspäht wird, rufen die Töchter, so laut es geht: „Werf’ mal Schokolade runter!“ Und manchmal haben die Kinder Glück, und es fällt wirklich etwas vom Himmel. Na ja, streng genommen fällt die Schokolade nur aus dem ersten Stock des Hauses.