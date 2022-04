Meckermann: Servicewüste Deutschland?

Servicewüste Deutschland – diesen Ausdruck hat Meckermanns Bekannter schon oft gehört und auch schon mehrmals selbst erlebt. Deswegen ist er auch treuer Kunde des Online-Handels. Nicht nur gibt es hier oft die günstigeren Preise, die Beratung ist oft auch auf einem ähnlichen, also einem nicht-vorhandenen Niveau wie in den Ladengeschäften. Doch nicht alles kann einfach so online gekauft werden. Gerade Möbel sollten vor dem Bestellen ausprobiert werden. In der örtlichen Filiale eines großen Möbelhauses wollte Meckermanns Bekannter sich ein Bett und eine Couch anschauen. Dabei stellte die freundliche Mitarbeiterin fest, dass die Couch diese Woche, das Bett jedoch erst nächste Woche im Angebot sei. Sie erstellte kurzerhand ein Angebot, sicherte so den günstigen Preis und riet Meckermanns Bekanntem, damit nächste Woche wiederzukommen und so beide Möbelstücke für den vergünstigten Preis zu kaufen. 300 Euro konnte er dadurch sparen – so viel zur Servicewüste Deutschland. – mpi –