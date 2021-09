Meckermann: Sommer oder Winter?

Meckermanns Bekannte hat neulich im Supermarkt festgestellt: Es ist wieder soweit. Es gibt da ein paar Tage, die sich nur zweimal im Jahr ereignen, wenn der Sommer beginnt und wenn der Sommer endet. Wir sind aktuell also in der zweiten Phase angekommen. Ist es nun Spätsommer oder Frühherbst oder einfach ein schöner Herbst? Meckermanns Bekannte weiß es nicht. Aber während sie noch Eis in den Einkaufswagen packt und dabei an Spekulatius und Lebkuchen vorbei spaziert, beobachtet sie die anderen Kunden. Da gibt es diejenigen in Sommerkleidern oder kurzen Hosen, Sandalenträger und Menschen im T-Shirt und dazwischen reihen sich an der Supermarktkasse Leute im Wintermantel und neuem Herbstoutfit mit Lederhose. Meckermanns Bekannte fragt sich, ob diese unterschiedlichen Kleidungsvarianten mit dem Kälteempfinden der Leute zu tun haben oder ob die einen absolute Sommerkinder sind, während sich die anderen schon auf kuschelige Tage im Herbst freuen? Wahrscheinlich wird Meckermanns Bekannte das Rätsel nicht lösen. Die nächste Gelegenheit bietet sich hierfür wieder in einigen Monaten, wenn der Schokoladen-Osterhase noch auf dem Tisch steht, aber schon vom Sommerurlaub geträumt wird.