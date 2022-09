Meckermann: Stadt – Land – Name – Tier

In Anlehnung an „Stadt – Land – Fluss“ spielte ein Vater mit seinem siebenjährigen Sohn „Stadt – Land – Name – Tier“. Das klappe inzwischen auch ganz gut, erzählte der Vater. Nur bei den Ländern brauche der Junge hier und da noch ein bisschen Hilfe. So kürzlich beim Buchstaben B. Nachdem als Ort natürlich wie aus der Pistole geschossen Bocholt kam, wurde der Siebenjährige beim Land nicht so recht fündig. Der Vater wollte helfen. Er gab seinem Sohn als Tipp, dass von dort die ganzen guten Fußballer herkommen, und dachte dabei an Brasilien. Sein Sohn antwortete nach dem Tipp sofort: „Borussia Mönchengladbach“.– pam –