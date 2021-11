Meckermann: Ständige Beschimpfungen

Meckermanns Bekannte muss ihrem Ärger Luft machen. Es geht mal wieder um das leidliche Thema Mund-Nasen-Schutz. Sie arbeitet in einer Bäckerei mit angeschlossenem Café. Dort gilt natürlich die 3G-Regel und in der Bäckerei das Tragen der Maske. Wiederholt muss sie die Kunden darauf hinweisen, dass Maskenpflicht gilt. Und das heißt natürlich auch, dass die Masken richtig getragen werden müssen, so dass Mund und Nase bedeckt sind. Leider vergessen viele die Maske, weil sie „nur mal eben“ Brötchen holen wollen. Sie bitten bitten Meckermanns Bekannte, ihnen die Waren mal eben, wie in einem „Drive-in“, zur Tür zu bringen, was sie nicht darf und deshalb ablehnt. Auch dafür, dass sie den Impfstatus abfragt, bevor sie die Kunden ins Café lässt, muss sie sich immer wieder rechtfertigen. Der Satz: „Na, wenn Sie keinen Umsatz machen wollen ...“ sei auch schon gefallen. Sie ist mittlerweile sehr enttäuscht, dass sie ständig von Kunden beschimpft wird, obwohl sie sich nur an die Vorschriften hält. Bei einer stichprobenartigen Kontrolle würde die Bäckerei büßen müssen – und nicht die Kunden.