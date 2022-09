Meckermann: Stolperfallen

Eine Rhederin hat sich vor Kurzem bei Meckermann einen Besuch abgestattet. Sie ist Hundehalterin und so auch regelmäßige Besucherin des Hundeplatzes in Rhede. Dort habe sich in letzter Zeit aber kein allzu schönes Bild gezeigt, beschreibt die Frau Meckermann. So würden einige Besucher des Platzes ihre Zigarettenstummel einfach auf den Boden werfen, statt sie mitzunehmen oder ordentlich zu entsorgen. Auch zerbrochenes Glas liege dort öfter mal herum. Und noch zusätzlich würden einige Halter ihre Hunde auf dem Hundeplatz buddeln lassen, was dazu führen könne, dass sich Besucher verletzen könnten. Die Stadt habe deswegen sogar schon ein Schild aufgehangen, um darauf hinzuweisen, doch kein Glas zurückzulassen. Sie habe außerdem noch per Schild darum gebeten, die Zigarettenstummel aufzusammeln und nicht zu buddeln. Sie möchte aber auch noch über Meckermann die Hundebesitzer bitten, ihren Müll mitzunehmen und Löcher, die die Hunde gegraben haben, zu stopfen. Und das gibt Meckermann gerne weiter. – mpi –