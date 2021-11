Meckermann: Struwwelpeter oder Tussi

Meckermanns Bekannte war bei der Familie ihres Bruders zu Besuch. Freitags fuhr dieser mit ihr und ihrem achtjährigen Neffen zu einem Hallenbad. Als sie nach dem Schwimmen angezogen an den Fönen standen, pusteten sich die „Männer“ einfach nur kreuz und quer die Haare trocken. Durch das Föhnen und den Plastikboden luden sich die Haare statisch auf und beide sahen aus wie Struwwelpeter. Meckermanns Bekannte hatte das gleiche Problem und versuchte, ihre Frisur irgendwie mit der Rundbürste in den Griff zu bekommen. Ihr Neffe sah ihr neugierig zu. „Warum machst du so lange mit deinen Haaren herum?“, fragte er. Seine Mutter hat lange Locken und von ihr kannte er solche Frisurprobleme anscheinend nicht. „Du bist ja nah an einer Tussi“, stellte er fest. „Keine Tussi, aber ganz nah dran.“