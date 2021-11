Meckermann: Taschenverlust mit Happy End

Die Bocholterin war mit ihrer Bekannten am Freitag vor einer Woche in einem großen Verbrauchermarkt einkaufen. „Da es meiner Bekannten nicht so gut ging, habe ich beide Einkaufswagen ausgeräumt und wieder weggebracht“, erzählte sie. Leider hatte sie in der Aufregung völlig übersehen, dass in einem der Einkaufswagen noch ihre Tasche hing. „Da waren meine Papiere, der Schwerbehindertenausweis und auch nicht wenig Geld drin“, sagte sie. In Stenern angekommen sei die Panik natürlich groß gewesen. Sie habe gedacht, dass sie die Tasche und ihren Inhalt niemals wiedersieht. „Wir sind natürlich sofort zurückgefahren, aber dort, wo ich den Einkaufswagen abgestellt hatte, war keine Tasche zu finden“, sagte sie. Als sie sich dann aber an der Information des Marktes erkundigte, stand dort die Tasche. „Jemand hatte sie abgegeben, und es fehlte nichts“, so die Bocholterin. Leider habe man ihr nicht sagen können, wer die Tasche gefunden hat. „Ich hätte mich gerne persönlich bei dem ehrlichen Finder bedankt, mache das aber jetzt über Meckermann“, sagte die Bocholterin.