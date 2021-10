Meckermann: Tierisches Teamwork

Meckermanns Bekannte erinnerte sich neulich an eine Geschichte, die zwar schon einige Zeit her ist, aber viel zu schön ist, um sie deswegen nicht mehr zu erzählen. Damals war Meckermanns Bekannte nicht nur glückliche Hundebesitzerin, sondern es lebte im Haushalt auch noch ein Kater. Wer nun meint, dass sich diese beiden Tierarten per se nicht verstehen, sollte von diesen Exemplaren eines Besseren belehrt werden. Sie teilten sich zum Schlafen eng aneinander gekuschelt ein „Körbchen“ und waren auch sonst unzertrennlich. Eines Tages wunderte sich Meckermanns Bekannte allerdings, als sie nach Hause kam und keiner der geliebten Vierbeiner sie, wie sonst üblich, freundlich an der Haustür begrüßte. Verdächtige Geräusche führten die Haustierbesitzerin in die Küche. Dort bewies das Hund-Katze-Dream-Team erneut, welch enge Freunde sie waren. Während der Kater oben auf dem Küchenschrank saß, dort die Schranktüre zu den Leckereien für die Vierbeiner geöffnet hatte und sie allesamt auf den Küchenboden warf, wartete sein Kompagnon genau dort auf die Beute, um mit dem Maul die Plastikverpackung zu entfernen. Der Anblick war einfach zu schön, sodass Meckermanns Bekannte den beiden Zeit gab, um das Eroberte gemeinsam zu teilen. – bej –