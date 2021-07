Meckermann: „Umräum-Aktion“

Eine Bocholterin hat am Samstag ihre Mutter besucht. Eigentlich hatten die Frauen einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen geplant. Doch dann berichtete die Bocholterin, dass sie gerne einen neuen Tisch für ihre Küche kaufen wollte. Und so entschieden die Frauen spontan, in ein Möbelhaus zu fahren. Dort angekommen entsprach der gewünschte Tisch nicht den Ansprüchen der Bocholterin. Stattdessen kaufte die Frau allerlei Deko-Elemente und natürlich Teelichter. Im Möbelhaus kam die Frau dann auf die Idee, dass sie in ihrer Wohnung das Arbeits- und das Schlafzimmer tauschen könnte. Und so trafen sich die beiden Frauen am Sonntag in der Wohnung der Tochter und nahmen die Umräum-Aktion in Angriff. Das gestaltete sich wegen einer Säule im Flur und einer recht schmalen Zimmertür gar nicht so leicht. Und so mussten die Frauen einige Möbel doch weiter auseinanderbauen, als sie gehofft hatten. Doch schließlich war es geschafft. Allerdings hat die Bocholterin nun festgestellt, dass im „neuen“ Arbeitszimmer noch etwas mehr Platz ist. Da würde noch das ein oder andere Möbelstück hinpassen. Es scheint: Der nächste Ausflug ins Möbelhaus steht kurz bevor. Ob die Frau dann auch einen neuen Tisch für die Küche kaufen wird, ist aber noch unklar.– har –