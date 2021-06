Meckermann: Unzertrennliche Cousinen

Groß geworden sind die drei Cousinen in Lowick. Sie wohnten Haus an Haus, gingen in den gleichen Kindergarten und machten an der gleichen Schule Abitur. Auch danach trennten sich die Wege der drei Freundinnen nicht wirklich, denn irgendwann studierten und arbeiteten alle drei in Münster. Aber auch dort haben sich mittlerweile die Entfernungen drastisch verkürzt. Alle drei wohnen jetzt in der gleichen Straße, zwei sogar im gleichen Haus. „Jetzt können wir bald Nachbarschaftsfest feiern. So wie früher in Lowick“, berichtet die Jüngste aus dem Trio Meckermann. Offen ist noch, wie die Königin ermittelt wird. Aber auch da werden sich die pfiffigen jungen Frauen sicherlich etwas einfallen lassen.– vdl –