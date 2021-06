Meckermann: Vom Netz genommen

Probleme mit dem Internet- oder Telefonanschluss können schon mal zur Belastungsprobe werden. Die Bocholterin kann ein Lied davon singen. Im vergangenen Jahr hatte sie im Mai Probleme mit ihrem Telefonanschluss. Daraufhin rief sie beim Kundenservice ihres Anbieters an, doch das Problem bestand weiterhin. Zig mal versuchte sie ihr Glück bei der Hotline. Eine Antwort, geschweige denn eine Lösung, gab es nicht. Erst als sie von ihrem Sonderkündigungsrecht gebrauch machte, kam Bewegung in die Sache. Das Problem sei jetzt gelöst, sagte man ihr im November. Die Bocholterin hatte aber genug und wechselte den Anbieter. Ende gut, alles gut – sollte man meinen. Doch irgendwas war komisch. Nach einer Zeit bemerkte sie, dass sie bestimmte Leute nicht mehr erreichen konnte. Ein Anruf beim neuen Anbieter ergab, dass bei der Rufnummerübernahme wohl etwas nicht geklappt hat. Ihr alter Anbieter habe die Rufnummer nicht richtig freigegeben und so sind einige Netze nicht zu erreichen. Die Bocholterin ärgert sich maßlos über ihren alten Anbieter. „Und das in Zeiten der Digitalisierung!“, sagt sie.– ser –