Meckermann: Vorfreude

Die Corona-Pandemie hatte lange Zeit alles auf Eis gelegt. Jetzt merkte Meckermanns Bekannter, wie sehr der monatelange Verzicht auf viele lieb gewonnene Dinge dazu geführt hat, dass er sich umso mehr auf diese freut. Neulich hat er wieder sein erstes Bier auf der Ravardistraße getrunken und es in vollen Zügen genossen. Gleiches galt für das erste Fußballtraining nach so vielen Wochen. Meckermanns Bekannter ist inzwischen voller Vorfreude. Nun freut er sich umso mehr auf den ersten Besuch bei den Verwandten, auf den ersten Urlaub fern der Heimat und alles, was da noch so kommt und in den vergangenen Monaten einfach gefehlt hat. – bri –