Meckermann: Warten auf das Rezept

In Zeiten der Corona-Pandemie zeigen viele Händler und Gastronomen, wie schnell und innovativ sie Dinge umsetzen können, um auch weiter für ihre Kunden da sein zu können. Wie sehr sie sich darin von manchen Arztpraxen unterscheiden, musste Meckermanns Bekannter jetzt erleben. Der wollte bei seinem Facharzt ein zuvor telefonisch bestelltes Rezept abholen. Leichter gesagt, als getan: Angekommen musste er in einem schlecht belüfteten Raum mit vielen anderen Patienten warten, um erst mal an die Reihe zu kommen – und dann wiederum darauf, dass sein Rezept vom Arzt unterschrieben wird. Das muss doch in Corona-Zeiten besser gehen, denkt sich Meckermanns Bekannter. Warum wird das Rezept nicht beispielsweise gleich zur Apotheke geschickt? Warum gibt es keine Rezept-Codes per Smartphone-App? Oder warum veranlasst eine Praxis nicht, dass die Rezepte zu festen Zeiten vor der Praxis ausgegeben werden? Hierzulande scheint es noch Verbesserungspotenzial zu geben!