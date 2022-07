Meckermann: Wasser für den Hund

Meckermanns Bekannter schont seinen Hund bei den hohen Temperaturen. Er geht nicht wie sonst am Nachmittag spazieren, sondern früh morgens und zweimal am Abend. Sein Hund ist zwar nicht unbedingt eine Wasserratte, mag es aber durchaus, bei der Hitze mal aus einem kleinen Bach zu trinken oder sich die Pfoten abzukühlen. Nun hat der Bocholter bei seinem Spaziergang eine tolle Entdeckung gemacht. Rund um sein Wohngebiet haben wohl viele Menschen ein Herz für Hunde, denn an zahlreichen Vor- oder Hintergärten stehen aktuell Wassernäpfe für Hunde. Meckermann freut sich, dass sein Hund dort so nett etwas zu trinken angeboten bekommt. Wenn es nach seinem Hund gehen würde, dürfte man ihm auch gleich noch einen Napf mit Futter hinstellen. – bej –