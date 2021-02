Meckermann: Wenn Menschen enger zusammenrücken

Kürzlich beobachtete Meckermann an einer Bushaltestelle zwei ältere Frauen, die dort vergeblich auf den Bus warteten. Plötzlich hielt ein Autofahrer und fragte, ob er die beiden Damen mitnehmen solle. Auch die Hilfsbereitschaft unter Nachbarn ist sehr groß. Da gibt es Nachbarn, die vor dem Haus nebenan, in dem ältere Leute wohnen, Schnee schüppen. In Anholt haben sich die Anwohner einer Straße spontan zusammengeschlossen, um gemeinsam die Einfahrten und die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen, damit jeder am nächsten Morgen zur Arbeit fahren kann. Es gibt Menschen, die, wenn sie einkaufen fahren, vorher kurz beim Nachbarn fragen, ob der vielleicht auch etwas aus dem Supermarkt braucht, und wenn ein Autofahrer mit seinem Pkw auf einer Nebenstraße im Schnee stecken bleibt, dauert es nicht lange, bis mehrere Anwohner auftauchen, um den Wagen aus dem Schnee zu schieben. Meckermann findet das großartig und freut sich darüber.–tt–