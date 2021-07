Meckermann: Wie geschmiert

Neulich hat Meckermann von Bekannten berichtet, die eine neue Heizung bekommen hatten. Dabei war ein Wasserrohrbruch entdeckt worden. Um den Schaden zu beheben, musste die halbe Küche abgebaut werden. Der Heizungsbauer konnte die defekten Rohre relativ schnell ersetzen. Aber der Fliesenleger, der die durch die Arbeiten entstandenen Löcher wieder verschließen sollte, deutete schon an, dass er noch nicht wüsste, ob er es Freitag oder erst Montag schaffen würde. Die Laune von Meckermanns Bekannten sank noch mehr, als der Küchenbauer meinte, er hätte so viele Aufträge, er wüsste noch gar nicht, ob er es diese Woche schafft. Und danach hätte er leider erst mal zwei Wochen Urlaub. Aber plötzlich lief alles doch noch wie geschmiert. Der Fliesenleger stand in aller Herrgottsfrühe vor der Tür und konnte schnell die Fliesen verlegen. Und völlig überraschend tauchte am Nachmittag der Küchenbauer auf. Ein Termin hätte schneller geklappt als gedacht, und da seien sie einfach mal bei Meckermanns Bekannten vorbeigefahren. Die sind sehr froh, dass sie ihre Küche jetzt wieder richtig benutzen können, und bedanken sich bei den fleißigen Handwerkern.– pam –