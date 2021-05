Meckermann: Zufriedene Kunden

Kundenfreundlichkeit wird bei Bocholter Fahrradhändlern großgeschrieben. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einer Fahrradstadt. Deshalb ärgerte sich ein Händler jetzt besonders, als er von einer unzufriedenen Kundin bei Meckermann lesen musste. Denn die Sache sei doch ein wenig anders gewesen als von ihr dargestellt: Seine Werkstatt habe die Kundin lange zu beiderseitiger Zufriedenheit betreut. Aber als die Kunden sich dann ein neues Elektrofahrrad andernorts kaufte und trotzdem weiterhin den kostengünstigen Service in Anspruch nehmen wollte, sei er nicht so begeistert gewesen, erzählt der Händler. Ein Gesprächsversuch zwischen beiden sei gescheitert, weil er gerade in einem Kundengespräch gewesen sei. Meckermann drückt die Daumen, dass Kundin und Händler wieder zueinanderfinden. Schließlich gelten die Bocholter doch als harmoniebedürftig, oder? – stp –