Meckermann: Zwei Polizisten und eine rote Ampel

Als Mutter und Oma bin ich immer noch total geschockt, teilte eine Bocholterin Meckermann noch immer ziemlich entsetzt mit. In der vergangenen Woche war sie mit ihrem Fahrrad auf der Münsterstraße stadtauswärts unterwegs. An der großen Kreuzung Münsterstraße/Uhlandstraße wartete sie an der Ampel auf die nächste Grünphase, um dann anschließend weiter auf die Lönsstraße zu fahren. Zwei Polizisten, die ebenfalls mit ihrem Dienstrad unterwegs waren, warteten ebenfalls mit ihr an dieser Kreuzung. Doch anders als die Bocholterin fuhren sie dann nicht geradeaus, sondern ignorierten die zweite Ampel, welche noch auf Rot geschaltet war, um ihre Fahrt in Richtung Rhede fortzusetzen. Die 61-Jährige war völlig entsetzt. „Schließlich sind Polizeibeamte ja auch Vorbilder für unsere Kinder“, sagt die Bocholterin und hofft, dass die beiden dies hier lesen und sich zukünftig an die Verkehrsregeln halten.