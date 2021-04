Meckermann: eine unerwartete Geste

Eine unerwartete und sehr liebe Nachricht fanden eine Bocholterin und ihr achtjähriger Sohn jetzt an ihrem Auto vor. „Wir waren kurz beim Zahnarzt und haben anschließend einen Brief an der Windschutzscheibe entdeckt“, erzählt die Bocholterin. Er habe gesehen, wie traurig ihr Sohn seine Maske aufgesetzt habe, so der Schreiber. „Für Kinder ist das eine schwere Zeit. Er tut mir leid.“ 20 Euro fanden sich in dem Brief mit der Bitte, ihrem Sohn eine Freude zu machen, berichtet die Bocholterin weiter. „Das ist eine so schöne Geste, da möchten wir uns herzlich bei dem Unbekannten bedanken.“ Meckermann gibt den Dank der beiden sehr gerne weiter.