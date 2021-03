Meckermann: komische Untertitel

Aufgrund der Corona-Pandemie verfolgt eine Bocholterin mit großem Interesse im Fernsehen politische Diskussionen. Zum besseren Verständnis schalte sie dabei manchmal auch die Untertitelung ein. Das machte sie auch vergangenen Sonntagabend so, als in der ARD die Diskussionsrunde bei Anne Will lief. Doch plötzlich las die Bocholterin „Timo Tante breitet sich aus“. Wer ist denn wohl Timo Tante?, fragte sie sich. Und hat was er mit dieser Diskussion zu tun? Als ihr dämmerte, was gemeint war, musste sie herzhaft lassen. Gesagt worden war nämlich „Die Mutante breitet sich aus.“ Das Übersetzungsprogramm – um ein solches hat es sich wohl gehandelt – machte daraus kurzerhand „Timo Tante“.