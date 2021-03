Meckermann und die Gisela

Meckermanns Bekannte hat sich neulich einem ausgedehnten Frühjahrsputz gewidmet. Die Küche und das Badezimmer wurden auf Hochglanz gebracht. Sie putzte die Fenster, wischte Staub, saugte durch und wischte die Böden – eben alles, was dazu gehört. Dabei war Meckermanns Bekannte nicht allein, denn Sie hatte Besuch von ihrem Enkelkind, welches mit großem Staunen die fleißige Oma beobachtete. Als das Kind am späten Nachmittag wieder von seinen Eltern abgeholt wurde, hatte es aber noch eine Frage an Oma: „Sag mal Oma, hast du denn keine Gisela?“, wollte es wissen. Die Frage sorgte für große Erheiterung. Offenbar war das Enkelkind der Überzeugung, jeder Haushalt habe eine „Gisela“. So heißt nämlich die Haushaltshilfe, die die Eltern des Kindes regelmäßig unterstützt.