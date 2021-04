Meckermann: unflätige Beschimpfungen

Es war ein schöner Tag, und so beschloss eine Bekannte von Meckermann, mit Tochter und Enkelkind einen Spielplatz zu besuchen. Mit dabei hatten sie einen kleinen Hund an der Leine. Auf dem Spielplatz ließen sie den Hund dann von der Leine, weil das Enkelkind und die anderen Kinder mit ihm spielen wollten. Einem junger Anwohner, der mit seinen Kindern ebenfalls auf dem Spielplatz war und dabei Zigarette rauchte, passte das nicht. Er wies Meckermanns Bekannte nicht etwa freundlich darauf hin, den Hund doch bitte an die Leine zu nehmen, sondern er beschimpfte sie in unflätiger Art und Weise. Da ein vernünftiger Dialog mit dem rauchenden Herrn offenbar nicht möglich war, ging Meckermanns Bekannte mit Tochter, Enkelkind und Hund wieder. Sie fragt sich aber, was wohl die anderen spielenden Kinder über das Verhalten des Mannes gedacht haben.