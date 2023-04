Mehr Bewegung für Mussumer Kindergartenkinder

Bocholt - Romy, Yoke, Pepe, Sophie und Hannes gehen gleich in die Vollen – Kaum dürfen die Vorschulkinder in die Turnhalle, nehmen sie die Spiel- und Bewegungsgeräte in Beschlag und toben durch die Gegend. „Die Kinder lassen sich nicht aufhalten und nehmen das tierisch gut an“, sagt Alexandra Baier-Stondzik, Leiterin des St.-Marien-Kindergartens in Mussum mit 91 Kindern.