Mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen

Bocholt - Frauen sind in der Politik noch immer in der Minderheit. Auch in Bocholt. Von den 49 Mitgliedern des Rates sind gerade einmal 15 Frauen. Mit einer siebenteiligen Veranstaltungsreihe wollen Bocholts Gleichstellungsbeauftragte Astrid Schupp und die Volkshochschule Frauen nun ermuntern, sich für die Politik in ihrer Heimat zu engagieren. Dazu gibt es eine siebenteilige Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Frau. Macht. Kommunalpolitik“.