Bocholt – Die Corona-Pandemie führt offenbar dazu, dass sich deutlich mehr Personen Hunde anschaffen. Während Ende 2018 noch 4946 Hunde in Bocholt angemeldet waren und es im Jahr darauf 4995 waren, stieg die Zahl bis zum Ende des Coronajahrs 2020 auf 5125 Tiere – also ein Plus von 130 Hunden.