Mehr Online-Shopping im Corona-Jahr: Bocholter entsorgen mehr Kartons

Bocholt - Die Corona-Pandemie lässt sich auch am Müll der Menschen erkennen. Das verdeutlichte ESB-Leiter Gisbert Jacobs jetzt in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses, in der er die neuesten Abfallzahlen vorstellte. Offensichtlich gehen viele Bocholter auf Einkaufstour im Internet. Das lässt sich laut Jacobs an den vielen Kartonagen erkennen, die im Altpapier landen.