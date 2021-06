Mehr Transparenz bei der Vergabe von Gewerbeflächen in Bocholt

Bocholt - Das überarbeitete Konzept für die Vergabe von Gewerbe- und Industrieflächen ist am Dienstabend im Ausschuss für Wirtschaft und Umwelt gut angekommen. Die Mitglieder stimmten für den Beschlussentwurf, nur Christine Büning (Linke) enthielt sich. Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 30. Juni.