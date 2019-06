Mehr städtisches Geld für Grünflächen im Fildeken?

Bocholt - Der Sozialausschuss hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, den städtischen Eigenanteil für die Grünflächengestaltung im Quartier Fildeken-Rosenberg zu erhöhen. 500.000 Euro zusätzlich wie von der Verwaltung vorgeschlagen sollen es auf jeden Fall werden – vielleicht sogar noch mehr. Die Entscheidung vertagten die Politiker aber in die Ratssitzung am nächsten Mittwoch.