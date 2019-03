Mehreren Holzbrücken in Bocholt droht die Sperrung

Bocholt - Der Zustand der 13 Holzbrücken in Bocholt ist schlecht. So schlecht, dass sie nun nach und nach erneuert werden müssen. Einigen Brücken droht sogar die Sperrung, so zum Beispiel der Brücke, die auf die Aasee-Insel führt und der Brücke am McDonald’s. Das berichtete Maik Diepenseifen vom städtischen Fachbereich Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt im Umweltauschuss.