Menschliche Helfer führen durch die Ausstellung

Bocholt - „Einfach ansprechen“ – das ist ab sofort in der Sonderausstellung „Fashion Material“ in der Spinnerei des Textilwerks an der Industriestraße möglich. Wer ohne Führung die ausgestellten Werke erleben will und Fragen hat, kann in den Sommerferien „Live Speaker“ ansprechen– das sind Museumspädagogen, die darauf brennen, ihr Wissen mit den Besuchern zu teilen.