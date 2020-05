Bocholt-Spork - Ein 50-jähriger Autofahrer aus Xanten ist am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr auf der Sporker Ringstraße in Spork verunglückt. Der Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei an der Unfallstelle auf rund 25.000 Euro.