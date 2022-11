Messerattacke in Tankstelle in Lengerich

Lengerich - Ein 43-jähriger Tatverdächtiger hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen 54-jährigen Tankstellenbetreiber in einer Tankstelle an der Tecklenburger Straße in Lengerich mit einem Messer angegriffen. Ein zufällig anwesender Polizist stoppte den Angreifer durch einen Schusswaffengebrauch. Opfer und Täter schwebten am Mittwochabend noch in Lebensgefahr.