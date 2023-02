Bocholt - Auf Kupferplatten hatten es Unbekannte offensichtlich in der Nacht zum Samstag in Liedern abgesehen. Sie waren zwischen 2 und 4.30 Uhr auf das Gelände des Wasserwerks an der Werther Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie auf das mit Kupfer verkleidete Dach eines Wassertanks gestiegen, berichtete die Polizei.