Metaller-Protest für mehr Lohn bei Ibena und Borgers

Bocholt - Hunderte Beschäftigte aus der Textil- und Bekleidungsindustrie haben gestern in der Region mit Protestaktionen auf ihre Forderungen nach mehr Lohn aufmerksam gemacht. Auf dem Gelände der Textilherstellers Ibena mit Standorten in Bocholt und Rhede legten die Mitarbeiter stundenweise die Arbeit nieder. „Die Produktion kam zum Stillstand“, bilanzierte Betriebsratsvorsitzender Gerd Jansen im Gespräch mit unserer Zeitung. Ibena beschäftigt an beiden Standorten zusammen 290 Mitarbeiter.

Auch das Bocholter Traditionsunternehmen Borgers mit seinen 780 Beschäftigten war von den Protesten betroffen: „Bei uns kam es allerdings nicht zu Arbeitsniederlegungen“, erklärte Betriebsratsvorsitzender Antonio Valera. Vielmehr habe man sich an Fotoaktionen beteiligt, um den Forderungen der Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen. Sollte in der nächsten Verhandlungsrunde allerdings wieder keine Einigung erzielt werden, „dann können wir uns auch mehr vorstellen“, betonte Valera.

Beide Betriebsratschefs sind der Überzeugung, dass die Forderung von im Kern vier Prozent mehr Lohn sowie vereinfachtem Zugang zur Altersteilzeit angemessen sei. „Die Auftragsbücher sind voll“, betonte Gerd Jansen. Es sei unverständlich, wenn die Arbeitgeber dieser Forderung nicht nachkämen. Zumal das aktuelle Angebot der Arbeitgeberseite mit einer Einmalzahlung von 200 Euro in diesem Jahr und zwei Lohnsteigerungen von zusammen 2,3 Prozent im nächsten Jahr „unterirdisch“ sei, so Jansen.

Auch Antonio Valera betonte, dass die Auftragslage bei Borgers gut und die Lohnsteigerung angemessen sei. „Für uns ist das Lohn-Plus eine zentrale Forderung“, so der Betriebsratschef. Dieses sei für Borgers auch trotz des aktuellen Umstrukturierungsprozesses gut verkraftbar. Das Bocholter Unternehmen habe zwar vorsorglich Kurzarbeit beantragt. Diese werde aber aktuell nicht in Anspruch genommen, weil die Auftragslage ausreichend gut sei, erklärt Antonio Valera. Dennoch nehme man Rücksicht auf das Werk und auf die Stimmung innerhalb der Beschäftigten, die nach der Schließung des Borger-Werkes in Dingden zum Ende vergangenen Jahres durchaus auch Sorge um die eigene Zukunft in der Firma habe.

Das Unternehmen produziert Isolations-, Dämpfungs- und Dekorverkleidungen für die Fahrzeuginnenraum-Ausstattung und ist einer der größten Arbeitgeber in Bocholt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter. Der Konzern hatte in jüngerer Vergangenheit massive finanzielle Probleme und befand sich im Zustand der Neuordnung.

Nach Auskunft des Ersten IG-Metall-Bevollmächtigten Pietro Bazzoli arbeiten rund 4500 Beschäftigte im gesamten Kreis Borken in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

Die allgemeine Verunsicherung durch die aktuelle Corona-Pandemie werde von den Arbeitgebern ausgenutzt, um Druck gegen die Gewerkschaft zu machen, kritisierte Bazzoli. „Die wissen, dass viele Menschen derzeit andere Sorgen haben.“