Michael Lohscheller geht zum Lkw-Bauer Nikola

Bocholt – Im BBV-Interview am Samstag hatte Michael Lohscheller angekündigt, dass er seinen neuen Arbeitgeber in dieser Woche verraten wird. Jetzt steht fest: Der gebürtige Bocholter und Ex-Opel-Chef geht zum amerikanischen Konzern Nikola Corporation, einem börsennotierten Hersteller von hybriden Lastkraftwagen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.