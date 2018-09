Mietpreisbremse vor dem Praxistest

Darüber sprach Jochen Krühler mit Nicole Echstenkämper, Fachanwältin für Mietrecht in Bocholt.Das Bundeskabinett will die Mietpreisbremse verschärfen. Was bringt das für Mieter im Alltag?Nicole Echstenkämper: Es ist auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt. Aber die Frage ist, ob das für die M...