Millionenbetrug: Urteil vermutlich erst Anfang Juni

Bocholt – Im Prozess gegen ein Trio, das vor allem ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen um ihre Altersvorsorge betrogen haben soll, hat die 11. Große Spruchkammer des Landgerichts Münster drei weitere Verhandlungstage festgesetzt. Demnach wird das Urteil nicht, wie ursprünglich geplant, am 6. Mai verkündet, sondern erst am Dienstag, 1. Juni.