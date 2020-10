„Mini-Rummel“ am Kirmeswochenende

Bocholt - Am kommenden Wochenende plant das Stadtmarketing eine „ganz kleine Erinnerung“ an die Bocholter Kirmes, die in diesem Jahr coronabedingt ausfällt. Vom 15. bis 18. Oktober soll es einen „Mini-Rummel“ auf dem St.-Georg-Platz geben. Dort werden Kirmesbuden aufgebaut auf. Es sollen ein Kinderkarussell und einige Buden mit weitem Abstand zueinander aufgebaut werden