Missbrauch: Was ist aus dem Fall Wehren geworden?

Bocholt – Die Bombe platzte vor gut 16 Monaten: Ende Juni letzten Jahres teilte das Bistum Münster mit, dass Theo Wehren, der über 30 Jahre Pfarrer in St. Helena Barlo war, mehrere Kinder missbraucht haben soll. Erst da wurde auch bekannt, dass der zuvor beliebte Priester schon 1976 wegen sexueller Handlungen an Minderjährigen verurteilt worden war. Dennoch blieb er im Amt. Was hat sich in vergangenen 16 Monaten getan? Das BBV fragte nach.