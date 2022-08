Bocholt/Rhede - Mit 180 km/h ist in dieser Woche ein Autofahrer auf dem Autobahnzubringer (B 473) geblitzt worden. Erlaubt sind dort 100 km/h. Außerdem wurde in dieser Woche auch ein Autofahrer innerorts auf der Südstraße in Rhede erwischt, der statt der erlaubten 30 km/h mit 48 km/h gemessen wurde.