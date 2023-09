Bocholt - Das Klinikum Westmünsterland beteiligt sich am 20. September mit einer Delegation von mehreren Hundert Mitarbeitern an einer großen Demonstration der Krankenhäuser vor dem Landtag in Düsseldorf. Die Krankenhäuser setzen sich für den Erhalt einer zuverlässigen und sicheren Krankenhausversorgung ein. Auch in Bocholt ist eine Aktion geplant.