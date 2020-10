Bocholt - Zwei Jahre lang hat Bocholt an seinem Mobilitätskonzept gearbeitet. In seiner jüngsten Sitzung gab der Rat schließlich grünes Licht für die Vorlage. Dieses Konzept legt mit seinen Maßnahmenempfehlungen die Leitlinien für die Mobilitätsentwicklung in Bocholt bis in das Jahr 2035.