Bocholt - Das Möbellager für bedürftige Bürger ist umgezogen. Die ehrenamtliche Initiative, die von der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft (Ewibo) und der Stadt Bocholt unterstützt wird, war zuvor in einer Halle an der Industriestraße zu finden. Nun ist sie an die Werkstraße umgezogen, teilt die Stadtverwaltung mit.