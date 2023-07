Motorrad-Bestattung: Mit der Kawasaki zum Bocholter Friedhof

Bocholt - Vor fast zehn Jahren beobachtete Martin Ney in den USA ein besonderes letztes Geleit: eine Motorrad-Bestattung. Zurück in Deutschland entschloss sich der Bestatter, einen Anhänger so umzubauen, dass mit ihm ein Sarg von einem Motorrad transportiert werden kann. Und das sorgt durchaus für viel Aufsehen.