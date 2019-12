Münster - An der Kanalpromenade in Münsters Stadtteil Hiltrup geht jetzt eine Straßenbeleuchtung in den Testbetrieb, die eine Menge Energie einsparen soll. Die Idee: Sensoren erfassen die Bewegung von Radfahrern und Fußgängern und leuchten nur dort hell, wo sich auch wirklich jemand aufhält.