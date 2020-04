Münsterstraße in Bocholt zum Teil gesperrt

Bocholt - Wer in den nächsten Tagen die Münsterstraße nutzen will, muss mit Verkehrsbehinderungen und Zeitverlust rechnen. Der Grund: Am Samstag ist die Straße in Höhe der Einmündung Blücherstraße stadtauswärts zur Einbahnstraße geworden. Eine Firma aus Essen hatte in der Mittagszeit damit begonnen, die notwendigen Schilder und Absperrungen aufzustellen.