Musikkneipe Zum Pitt stellt Halbjahresprogramm vor

Bocholt - Neun Konzerte in fünf Monaten bietet die Musikkneipe Zum Pitt in Suderwick an. Das Halbjahresprogramm im Saal an der Dinxperloer Straße 410 wird am Samstag, 27. Januar, von der Gruppe The Path of Genesis eröffnet. Auf dem Programm stehen Hits der britischen Progrock-Legende um Peter Gabriel und Phil Collins.