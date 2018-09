Musikschule sagt Schlagzeugunterricht ab

Bocholt - Seit den Sommerferien gibt es an der Musikschule keinen Schlagzeugunterricht mehr. Er falle „bis auf Weiteres“ aus, hat die Stadt den Eltern der 65 betroffenen Schüler mitgeteilt. Der Grund: Der Teil des ehemaligen Herdinggebäudes, in dem die Musikschule ihren Schlagzeugraum hatte, wird in drei Wochen abgerissen. Viele Eltern sind sauer.